Amazon Luna, il servizio di cloud streaming è finalmente in early access

Il servizio di cloud gaming di Amazon, Luna, è entrato in accesso anticipato, ha annunciato l’azienda. Un piccolo numero di clienti con sede negli Stati Uniti riceverà inviti per testare il servizio e persino acquistare il controller di gioco di Amazon, se lo sceglieranno (anche se non è richiesto per giocare su Luna).

Con l’accesso anticipato, i giocatori potranno accedere a Luna, disponibile su Fire TV, Mac, PC e sulle applicazioni web per iOS. Una versione per Android è prevista a breve. L’accesso anticipato richiede l’abbonamento al Luna Plus Game Channel, che viene fornito con 50 giochi a 5,99 dollari al mese. A breve è previsto anche il lancio di un canale specifico per Ubisoft. Non sarà necessario acquistare singoli titoli (Amazon non offre l’acquisto di giochi completi), e i giocatori che hanno avuto l’accesso all’early access riceveranno sette giorni di Luna Plus gratuitamente. Ma dopo di che, Amazon inizierà a fatturare l’abbonamento mensile.

Amazon ha annunciato Luna a settembre, anche se del servizio se ne parlava già dall’anno scorso. L’azienda continuerà ad aggiungere altri giocatori nei mesi a venire. “Abbiamo appena iniziato e abbiamo bisogno di streamer e giocatori di ogni tipo – core, casual, e giocatori alle prime armi – per fornire un feedback“, ha scritto Marc Whitten, vice presidente di Amazon Entertainment Devices and Services. “Vogliamo sentire cosa piace ai clienti, cosa non piace e cosa vogliono vederci sviluppare. Se stiamo facendo qualcosa di grande, ditecelo. Se ci manca qualcosa, vogliamo sapere anche questo. Non vediamo l’ora di sentire cosa ne pensate”.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui