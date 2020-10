Cotto e Mangiato, ricetta 21 ottobre 2020: bombe fritte

ricetta ssuper gustosa oggi a cotto e Mangiato. Tessa Gelisio in compagnia dello chef Franco Liberti ha preparato le bombe fritte.

La ricetta

Per preparare i dolci avrai bisogno di:

Farina 0

Farina 00

Zucchero

Uovo

Burro

Latte

Lievito

Preparazione

In un pentolino sciogliere lievito parte dello zucchero e latte senza portare a bollore. Dopo aver riscaldato il tutto versare nella ciotola dove precedentemente avevi mischiato le due farine e cominciare a lavorare. Aggiungere l’uovo e poco a poco il burro a temperatura ambiente. Preparato il panetto lasciare riposare per dieci minuti.

Trascorso il tempo stendere la pasta e fare delle forme tonde con un coppapasta. Adagiare le varie forme sulla carta forno in una teglia, coprire con la pellicola e mettere a crescere per una trentina di minuti.

Quando saranno pronte cuocere in olio non troppo bollente, un paio di minuti per lato e rigirarle in abbondante zucchero.

