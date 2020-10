Carlotta e Nello lasciano insieme Temptation Island Nip: lui vuole sposarla

Carlotta e Nello sono rimasti insieme dopo aver messo alla prova il loro amore a Temptation Island Nip

Si è concluso ieri il percorso di Carlotta e Nello a Temptation Island Nip, reality sull’amore condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5.

Durante l’ultima puntata del reality andata in onda ieri 20 ottobre abbiamo visto il loro falò di confronto. Carlotta era molto arrabbiata per l’atteggiamento del fidanzato nel villaggio con la single Benedetta. Per circa un anno e mezzo lui l’ha trascurata moltissimo, nel villaggio però è stato sempre molto dolce e carino con la tentatrice, atteggiamento che ha molto ferito la sua fidanzata.

Nello durante il falò di confronto ha detto di aver capito gli errori commessi prima di partecipare al reality. Si rende conto di aver pensato solo al lavoro nell’ultimo anno e mezzo e di aver trascurato la fidanzata. A Carlotta ha chiesto più e più volte di dargli l’opportunità di dimostrarle quanto sia innamorato di lei, vuole darle tutto ciò che merita senza più trascurarla.

All’inizio Carlotta sembrava essere irremovibile, a causa del fidanzato è stata molto male, per lui si era annullata. Alla Marcuzzi ha più volte ribadito di non voler stare più con Nello, lui continuava però a dirle di essere davvero innamorato di lei e di voler recuperare. Tra le varie cose ha detto: “Io ho ripensato a tutto e ti dico in tutta onestà che non hai capito niente di me. Te lo dico con calma: io mi sono messo in gioco, non sono andato oltre. Non avrei mai fatto niente perché ho capito che sono innamorato di te”.

La conduttrice è apparsa molto divertita dal loro comportamento, ai due ha detto di essere uguali e di essere molto carini insieme. Ha provato a farli riflettere in merito alla loro relazione.

Il ragazzo ha poi chiesto di poter rimanere da solo con Carlotta, la Marcuzzi si è allontanata ma le telecamere sono rimaste accese. Nello ha chiesto ancora alla fidanzata di uscire insieme e recuperare il loro rapporto. Le ha detto di darle un po’ di tempo per dimostrarle che è cambiato. Alla fine lei ha accettato di uscire con il fidanzato ma con riserva, dicendo che lo avrebbe lasciato se non avesse visto il cambiamento.

Un mese dopo Temptation Island Nip cosa è successo tra Nello e Carlotta?

Carlotta e Nello un mese dopo Temptation Island Nip stanno ancora insieme e sembrano essere più innamorati e felici che mai. Il reality è servito molto alla coppia, con il tempo stanno ricominciando. Lui non la trascura più, le scrive lettere d’amore ed è molto presente, le ha anche regalato un anello.

Pian piano i due stanno recuperando il loro rapporto, lui ha poi svelato: “Tra un po’ di tempo ti chiederò di sposarmi, perché è quello che voglio”. Carlotta ha precisato che ha bisogno di un po’ di tempo prima di pensare al matrimonio. Lui ha capito i suoi errori e ha capito di essere davvero molto innamorato. Non appena saranno pronti il ragazzo vuole convolare a nozze con la fidanzata.

Sara Fonte

