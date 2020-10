Chi è Denis Capezza? Biografia, carriera e vita privata dell’attrice di Gomorra

Ecco chi è Denis Capezza, attrice divenuta famosa soprattutto grazie alla serie Gomorra

Denis Capezza è un’attrice napoletana, divenuta nota soprattutto per il suo ruolo di ‘Marinella’ nella serie tv Gomorra.

L’attrice è nata il 7 novembre 1989 a Napoli, da bambina la sua più grande passione era la danza. Per molti anni ha studiato danza classica moderna e contemporanea in Accademia, a causa di un grave infortunio la Capezza non ha potuto però realizzare il suo sogno di diventare una ballerina. Subito dopo ha iniziato a concentrarsi sullo studio della recitazione.

Denise Capezza ha studiato recitazione a Napoli al Teatro Elicantropo, nel 2011 ha preso parte ad una campagna pubblicitaria. Subito dopo è apparsa in un episodio di Don Matteo. È stata anche la protagonista della serie turca Ucurum.

A farle conquistare maggiore successo è stata la serie Gomorra, con il suo ruolo ha vinto il premio “Attore rivelazione dell’anno”. Abbiamo visto l’attrice anche nel videoclip musicale del rapper Luchè e alla campagna pubblicitaria di Killer Red Campari. Denis Capezza ha anche recitato nella serie tv Netflix Baby, serie che ha ottenuto non poco successo. Nel 2020 è stata anche tra i protagonisti di Cobra non è.

Per quanto riguarda la sua vita privata, l’attrice è fidanzata con l’attore Michele Rosiello. I due si sono conosciuti e innamorati sul set della serie tv Gomorra.

Sara Fonte

