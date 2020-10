Adua Del Vesco è incinta? La gieffina ha un ritardo: chiede un test di gravidanza al Grande Fratello Vip

Adua Del Vesco potrebbe essere incinta, l’attrice nella casa del Grande Fratello Vip ha chiesto un test di gravidanza

Adua Del Vesco continua ad essere uno dei concorrenti più chiacchierati e seguiti della quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Nella casa più spiata d’Italia non mancano i colpi di scena, nelle ultime ore è infatti emerso che Adua Del Vesco potrebbe essere incinta. Su Twitter sono spuntati moltissimi tweet in merito alla possibile gravidanza dell’attrice. Durante la diretta moltissimi utenti hanno capito che la gieffina ha chiesto alla redazione del reality di farle avere un test di gravidanza perché ha un ritardo.

La Del Vesco potrebbe essere rimasta incinta poco prima di entrare nella casa più spiata d’Italia. Non appena Tommaso Zorzi è venuto a conoscenza della richiesta di Adua ha commentato in modo ironico ma senza mancarle di rispetto.

Il gieffino ha poi fatto sapere che anche durante la sua partecipazione a Pechino Express una concorrente ha scoperto di essere in dolce attesa. Si trattava di Paola Caruso, sempre con ironia Zorzi ha detto: “Ma perché in ogni reality in cui vado qualcuna rimane incinta? Puoi almeno chiamarlo Tommaso se è maschio? Non chiedo tanto”.

Nelle ultime ore la redazione del Grande Fratello Vip non ha ancora detto nulla in merito alla possibilità che Adua Del Vesco sia incinta. Si parlerà della vicenda durante la dodicesima puntata del reality in onda stasera 23 ottobre su Canale 5? Questo non possiamo ancora saperlo, non ci resta che attendere la messa in onda della puntata per scoprirlo.

Sara Fonte

