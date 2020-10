Chi è Diablo Baby? Età, carriera e vita privata del fidanzato di Jessica Mazzoli

Ecco chi è Diablo Baby, il giovane rapper è fidanzato con Jessica Mazzoli

Negli ultimi giorni Diablo Baby è finito al centro del gossip per aver iniziato una storia d’amore con l’ex fidanzata di Morgan Jessica Mazzoli.

Chi è il giovane ragazzo? Diablo è un rapper, fa parte del gruppo Blood Gang. Sui social è molto amato e seguito, sul suo profilo Instagram vanta 80,3mila follower. Il suo vero nome è Manuel e ha 21 anni. Il giovane rapper è sempre stato molto istintivo, all’età di 16 anni finì per la prima volta in carcere a Bologna per furti e rapine.

Sin da quando era un ragazzino Diablo Baby ha manifestato una grande passione per la musica rap. Importante per la sua crescita è stato l’album di Fabri Fibra Turbe giovanili. Con il tempo si è poi avvicinato a Noyz Narcos e ai Club Dogo, ma il suo vero idolo è diventato Marracash.

Il giovane rapper ha scritto il suo primo brano all’età di 16 anni, la sua carriera è iniziata quando ha incontrato coloro che oggi fanno parte insieme a lui del gruppo Blood Gang.

Per quanto riguarda la sua vita privata, nel 2020 è finito spesso al centro del gossip per aver iniziato una relazione sentimentale con Jessica Mazzoli, l’ex fidanzata di Morgan. Diablo Baby è anche finito sotto i riflettori per aver accusato Morgan di mandare messaggi ‘sconci’ alla sua fidanzata.

