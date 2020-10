Chi è Léna Situations? Il suo libro in tre settimane ha venduto 62mila copie

Ecco chi è Léna Situations, la 22enne dal 2016 è sempre più seguita e amata sui social, il suo libro sta conquistando un incredibile successo

Léna Situations, alias Léna Mahfouf, è una giovane ragazza di 22 anni sempre più nota e seguita sui social.

Dal 2016 i suoi follower continuano a crescere, su Instagram è seguita da 2.4 milioni di utenti, su Tik Tok è seguita da 800mila follower, i suoi abbonati su YouTube sono invece 1,6 milioni.

C’è anche un libro intitolato ‘Toujours Plus‘, Sempre Più, pubblicato da Robert Laffont. In sole tre settimane ha venduto 62mila copie. Secondo la filosofia della giovane 22enne “+ = +”, con la quale intende dire che il positivo attira il positivo.

Léna Situations a Il Messaggero fa sapere che il libro è un manuale di crescita personale per giovani. Ha poi aggiunto: “Quelli che esistono sono libri scritti da cinquantenni che ti dicono che per diventare miliardario devi alzarti alle 4 del mattino. O ti indicano la strada per la felicità in 36 tappe.”

Il libro parla di molti argomenti, tra questi gli amici, il corpo, la moda, i capelli ricci, come superare la mania di rimandare sempre tutto, le crisi di angoscia e molto altro ancora. Léna fa tutto da sola, parla, si riprende e fa il montaggio.

Ad oggi Léna Mahfouf è molto corteggiata da importanti e famosi brand di lusso come Prada, Dior, Balmain e altri ancora. Quando guadagna? A questa domanda ha risposto: “Abbastanza per concedermi delle cose che mi piacciono, non abbastanza per comprarmi una casa”.

La 22enne ha raccontato di essere stata un anno negli Stati Uniti per studiare moda e marketing, dopodiché ha deciso di tornare a Parigi per capire se poteva far diventare YouTube il suo lavoro e c’è riuscita.

