La regina degli scacchi, stagione 1, dal 23 ottobre su Netflix: trama e cast

Una nuova attesissima serie sya per sbarcare su Netflix caricando i fan di aspettative. Parliamo di La regina degli scacchi, titolo originale The Queen’s Gambit. Trattasi cioè di una trasposizione in telefilm del romanzo omonimo di Walter Tevis. La serie drammatica narra le vicende di una giovane scacchista prodigio che vive in un orfanotrofio. Vediamo quindi anticipazioni trama e cast.

La regina degli scacchi la trama

Dato il massimo riserbo sul contenuto della serie le sole info circolanti sul web sono quelle che concernono la trama ufficiale pubblicata da Netflix Italia,.

Siamo all’interno di un orfanotrofio del Kentucky, negli anni ’50. Protagonista della serie è una ragazza che scopre di avere una natural3 e spiccata dote per gli scacchi. Nel frattempo lotta con un problema di dipendenza.

La regina degli scacchi trailer

La regina degli scacchi cast

A vestire i panni della protagonista della serie ci sta una encomiabile Anya Taylor-Joy. Al suo fianco:

Thomas Brodie-Sangster (Maze Runner),

Marielle Heller,

Harry Melling (Harry Potter),

Bill Camp,

Moses Ingram,

Isla Johnston.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui