Tale e Quale show: questa sera ci saranno i vincitori. Ecco chi si sfida nell’ultima puntata

Tale e Quale Show riparte questa sera, alle ore 21.25, su Rai Uno. Il programma condotto da Carlo Conti oggi avrà la conclusione con il vincitore o la vincitrice dell’edizione 2020. Ecco chi sono i protagonisti di stasera e chi interpreteranno.

Tale e Quale Show: i Vip in gara

Si prospettano grandi emozioni per la puntata di stasera, e non solo perché c’è il vincitore dell’edizione, ma anche per i ricordi. Infatti, Barbara Cola sarà Fiorella Mannoia.

Invece, Francesca Manzini interpreterà Patty Pravo. L’Elisa del programma televisivo sarà stavolta Carolina Rey, dopo una prima esibizione.

Carmen Russo vestirà i panni di Madonna. Invece, Giulia Sol prenderà le sembianze di Irene Cara. Prosegue l’avventura di Sergio Muniz, che dovrà cimentarsi nell’interpretazione di Mal.

Poi, largo spazio ai ricordi. Infatti, Francesco Paolantoni ricorderà il mito di Frank Sinatra. Pago sarà Bruce Springsteen.

Virginio imiterà Bruno Mars. Infine, Luca Ward diventerà per un giorno Domenico Modugno. Il vincitore sarà in gara con i vincitori delle scorse edizioni il prossimo 13 novembre.

Non mancherà l’interpretazione speciale di Gabriele Cirilli e i pareri della giuria, composta da Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello. Infine, ci sarà spazio agli imitatori del Web. I più divertenti saranno trasmessi a fine puntata.

