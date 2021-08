Gigi D’Alessio: chi è Denise Esposito, la compagna incinta del suo quinto figlio?

Ecco chi è Denise Esposito, la nuova compagna di Gigi D’Alessio incinta del suo quinto figlio

Il numero di Chi, in edicola oggi 4 agosto, racchiude le immagini esclusive della nuova vita di Gigi D’Alessio. Il cantautore partenopeo, infatti, non ha soltanto una nuova compagna, Denise, ma sta per diventare papà per la quinta volta. Gigi ha già quattro figli: tre avuto dalla sua prima moglie e uno dall’ex compagna Anna Tatangelo.

Denise Esposito ha 28 anni, e quindi ha 26 anni in meno del suo compagno Gigi. Nata il 19 novembre 1992 a Napoli, è laureata in Giurisprudenza e nella vita professionale è un avvocato. Ha conosciuto Gigi a un suo concerto a Capri nell’estate 2020, dal quale è scoccata la scintilla.

Denise è stata avvistata per la prima volta con Gigi a inizio 2021 mentre lasciava villa all’Olgiata, in cui l’artista ha convissuto con Anna Tatangelo. La coppia non ha mai ufficializzato la loro relazione, ma stando a quanto anticipato dal settimanale Chi, fa proprio sul serio.

