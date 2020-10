Mario Balotelli replica dopo la battuta infelice a Dayane: “Basta fare le femministe o maschilisti”

Dopo la battuta a Dayane Mello al GF Vip 5, Mario Balotelli ha voluto replicare con una Instagram Stories, per scusarsi e per fare chiarezza sul rapporto

Nella puntata di venerdì 23 ottobre del Grande Fratello Vip 5, è entrato come ospite Mario Balotelli per fare una sorpresa al fratello Enock Barwuah. Dopo aver chiacchierato con il fratello, Alfonso Signorini ha chiesto al calciatore se voleva parlare con Dayane Mello, ragazza con la quale ha avuto un breve flirt.

A quel punto, il conduttore si è rivolto alla modella brasiliana per dirle se voleva Balotelli all’interno della casa. Poi è intervenuto il calciatore che ha fatto una battuta poco felice rivolgendosi a Dayane. Quest’ultima è rimasta piuttosto impietrita e allo stesso tempo imbarazzata.

Un uscita quella di Mario che ha indignato il pubblico telespettatore, che ha definito il calciatore “sessista” e “maschilista”. Stamattina, il calciatore ha pubblicato una Instagram Stories, in cui ha scritto: “Ragazze chiedo scusa se qualcuna si è sentita offesa”. A quel punto, SuperMario ha fatto chiaressa sul rapporto con la modella brasiliana: “Con Dayane ho una confidenza e un modo di parlare che può sembrare volgare, ma le voglio un mondo di bene anzi!”. Infine, ha concluso scrivendo: “Quindi, basta fare le femministe o maschilisti chiedo scusa per chi si è sentita offesa, ma se non conoscete i rapporti prima di giudicare informatevi”.

