Pronto chi canta? Come partecipare e come funziona il nuovo gioco di Domenica In

Novità per gli amanti di Domenica In.

In questa puntata di domenica 17 ottobre 2021 un nuovo gioco telefonico verrà lanciato, dando la possibilità al pubblico da casa di diventare protagonista e vincere, seppur solo la gloria (non sarebbe previsto alcun premio per i partecipanti).

Il gioco si chiama ‘Pronto chi canta?’ e vedrà i partecipanti cantare sulle note di una canzone iniziata dall’orchestra di casa.

Al telefono, il telespettatore, dovrà cantare da casa – mentre il brano in studio si interromperà.

Ma il gioco non sarà soltanto tra l’orchestra, il telespettatore e Mara Venier che come sempre orchestrerà il tutto: a partecipare, sebbene ancora capire da esattamente in che forma, anche un ospite musicale per puntata.

Oggi sarà il turno di Al Bano, protagonista di Ballando con le stelle e ospite di Domenica In.

Come partecipare a Pronto chi canta?

Per partecipare a ‘Pronto chi canta?’ i telespettatori potranno prenotarsi contattando il seguente numero telefonico: 0645789090.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui