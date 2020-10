Claudia Coppola lancia una frecciatina all’ex Damante: “Fake love”

Claudia Coppola pare che non abbia preso bene le parole dell’ex Andrea Damante a Verissimo: la frecciatina su Instagram

Durante la puntata di sabato 24 ottobre di Verissimo, Andrea Damante ha raccontato a Silvia Toffanin gli ultimi dettagli sulla sua vita sentimentale. Il disk jockey veronese ha poi parlato della storia d’amore con Giulia De Lellis, conclusasi definitivamente qualche mese fa. A quel punto, ha parlato anche della storia con l’influencer Claudia Coppola, intrapresa prima di ritornare con l’ex corteggiatrice.

“Ho avuto una storia di un paio di mesi con una ragazza, che è stato un termine di paragone importante perché, io a differenza sua non avevo mai avuto una storia prima di essere fidanzato con lei” ha dichiarato Damante negli studi di Verissimo. L’ex tronista ha poi spiegato che la relazione con la Coppola è stato soltanto un modo per capire se era una donna che riuscire ad essere più importante di Giulia, ma a quanto pare così non è stato.

Sembrerebbe però che Claudia ci sia rimasta male per le ultime dichiarazioni di Damante. La ragazza infatti ha pubblicato su Instagram, il brano “Fake love” di Drake, che potrebbe essere una frecciatina lanciata al suo ex. Che la Coppola si sia sentita un po’ usata? Chissà.

