Dopo Death Stranding, in arrivo un nuovo progetto di Hideo Kojima

Il genio creativo e rivoluzionario del game disegner Hideo Kojima ne ha sempre fatto uno degli autori più amati e conosciuti del settore.

La sua più recente IP, Death Stranding, ha mostrato un’America divisa e in cerca di ‘connessione‘ in un mondo popolato da mostri non morti all’interno di un gameplay decisamente innovativo e anacronistico allo stesso tempo. Due giorni fa, la Kojima Productions ha annunciato che sta lavorando a un nuovo progetto.

#KojimaProductions confirms a new project is in development and is looking to hire the best-in-class talent to work out of our Tokyo studio. For more information on the openings and requirements, please visit our website at https://t.co/jeTGnnwLAW pic.twitter.com/StLOrxTlhg

