Sacha Baron Cohen sulla co-protagonista Maria Bakalova: “E’ un’attrice incredibile”. E la candida all’Oscar

Sacha Baron Cohen ha le idee chiare: la co-protagonista del nuovo film di Borat (disponibile su Amazon Prime) deve essere considerata per vincere un Oscar e sarebbe uno scandalo, qualora non vincesse.

Queste le parole dell’attore britannico in merito alla collega, la bulgar Maria Bakalova – 24enne che ha interpretato il ruolo della figlia 15enne Tutar:

“È un’attrice incredibile. Abbiamo intervistato 600 donne da tutto il mondo e lei è risultata la più divertente. È una delle attrici più coraggiosi della storia. Se non viene nominata per un Oscar, allora è una farsa”.

Maria è protagonista di una scena molto discussa, quella in cui tende una trappola all’avvocato di Donald Trump, Rudy Giuliani, ripreso su di un letto con le mani sui pantaloni (vedi l’immagine in evidenza).

Sacha Baron Cohen ha quindi aggiunto: “È unica nel suo genere. Immagina di venire in America per la prima volta – era appena uscita dalla Bulgaria – e improvvisamente recitare un ruolo in alcune situazioni terrificanti e superare tutto. Non so come abbia fatto”.

Dal canto suo Maria, arrossendo, ha risposto durante l’intervista: “Adesso mi stai facendo piangere”.

Di seguito, un paio di foto della Bakalova tratte dal suo Instagram, ché oltre che brava è anche particolarmente avvenente

