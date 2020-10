Visage, il terrificante horror in arrivo su PlayStation 4, Xbox One e PC

Il gioco horror Visage è stato in accesso anticipato per un lungo periodo di tempo ma adesso sta per arrivare su PlayStation 4, Xbox One e PC il 30 ottobre.



Visage è un viaggio atmosferico attraverso una casa infestata che impegna il giocatore a scoprire le tragiche circostanze che circondano ogni membro della famiglia, per un totale di quattro “storie”. Nell’accesso anticipato erano disponibili due racconti, questa versione 1.0 porta il totale a quattro con circa quindici ore di contenuti.

Mentre il gioco era precedentemente giocabile su PC attraverso il programma Steam Early Access, questa versione completa è in arrivo anche per PlayStation 4 e Xbox One.

Preparatevi a vagare nel buio mentre il gioco ci farà immerge nel classico cliché della casa infestata per poi diventare contorto e oscuro una volta entrati nei recessi più oscuri della mente.

Vi lasciamo ad un video trailer che ci dà un assaggio aspettarci da Visage:

