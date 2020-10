Chi è LDA, il figlio rapper di Gigi D’Alessio? Carriera e curiosità

Ecco chi è LDA, il terzogenito di Gigi D’Alessio ha ereditato dal cantante napoletano la sua passione per la musica

Luca D’Alessio è un giovane rapper, noto soprattutto per essere il terzogenito di Gigi D’Alessio, dal padre ha ereditato proprio la sua passione per la musica.

Il figlio del noto cantante è nato a Napoli nel 2003, nonostante la giovane età sembra aver già capito di volersi dedicare alla musica nella sua vita.

Luca D’Alessio è sempre stato un ragazzo molto riservato, non sono infatti molte le informazioni che si conoscono di lui. Il ragazzo ha manifestato la sua grande passione per la musica da piccolo. Ha fatto il suo debutto come cantante nel 2017, quando ha fatto parte del singolo de Il Mago, Orizzonte.

Il figlio di Gigi D’Alessio ha già pubblicato altri singoli, tra questo Se ti incontro. Il giovane rapper si è anche esibito in molti locali noti. Il mese scorso il noto cantante napoletano è stato ospite di Mara Venier a Domenica In insieme ai rapper che fanno parte del suo nuovo progetto musicale. Uno di loro era proprio il figlio Luca.

Come vi abbiamo già anticipato, Luca D’Alessio non ama rendere nota la sua vita privata. Sul suo profilo Instagram non pubblica mai nulla che riguardi la sua sfera personale, ha postato solo alcuni video e alcune foto delle sue esibizioni.

Non si sa quindi nulla della vita privata del figlio di Gigi D’Alessio, non sappiamo se sia fidanzato o single.

Sara Fonte

