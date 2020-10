Gerry Scotti positivo al Covid-19: “Volevo essere io a dirvelo, sto abbastanza bene. Forza e coraggio”

Il contagio da Covid-19 sembra non risparmiare nessuno, compresi i personaggi del mondo dello spettacolo e della TV.

Proprio nelle ultime ore un altro volto noto del piccolo schermo ha confermato di essere positivo al coronavirus. Si tratta di Gerry Scotti, che ha scelto di comunicare personalmente la positività attraverso un post pubblicato sulla sua bacheca Instagram.

“Volevo essere io a dirvelo: ho contratto il Covid-19. Sono a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti per l’affetto e l’interessamento”, scrive il popolare conduttore, pubblicando anche una foto dove si mostra sorridente davanti ad un microfono.

Il post di Scotti è diventato virale: tantissimi i commenti di sostegno nei confronti del conduttore da parte dei suoi follower.

“Sto abbastanza bene – afferma il conduttore, raggiunto al telefono dal Corriere della Sera – e la prima cosa che desidero dire è che voglio essere davvero vicino a coloro che in questo momento sono malati di Covid. Forza e coraggio, non mollate”.

Già questa mattina era circolata la voce, ripresa anche dal quotidiano online Dagospia, di un “famosissimo conduttore Mediaset” risultato positivo al coronavirus.

Al momento non si è reso necessario il ricovero in ospedale per Gerry Scotti, che si trova costretto a sospendere la registrazione delle sue trasmissioni. Negli ultimi giorni hanno contratto il Covid-19 anche Mara Maionchi e Nina Zilli.

