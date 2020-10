Chi è Mariacarla Boscono, la presunta nuova fidanzata di Stefano De Martino?

Ecco chi è Mariacarla Boscono, la modella paparazzata insieme a Stefano De Martino, i due stanno insieme?

Mariacarla Boscono è finita al centro del gossip nelle ultime ore per essere stata paparazzata insieme a Stefano De Martino. La modella è la nuova fiamma del ballerino?

La Boscono è nata il 20 settembre 1980 a Roma, ha vissuto la sua infanzia tra Kenya, Italia e Stati Uniti. All’età di 16 anni è approdata nel mondo della moda, quando ha iniziato a lavorare con l’agenzia di moda DNA Model Management di New York. A Milano iniziò invece a lavorare per la Riccardo Gay. È stato quest’ultimo ad accorgersi di lei e a farle avere successo.

Nel 1996 ha sfilato sulle famose passerelle di Alberta Ferretti e Laura Biagiotti. Ha sfilato anche per Paul Smith, Rocco Barocco e Guy Laroche. La sua notorietà è scresciuta sempre di più negli anni, è stata anche la protagonista di molte campagne pubblicitarie mondiali.

Mariacarla Boscono ha conquistato maggiore successo nel 2002, nella stagione Autunno/Inverno ha infatti sfilato per più di sessanta case di moda ed è stata la protagonista di oltre otto campagne pubblicitarie internazionali. Negli anni 2000 è considerata una supermodella.

La moda non è la sua unica passione, la 40enne ha infatti debuttato anche a teatro. Nel 2006 a New York ha recitato nella produzione teatrale “Le serve” di Jean Genet nei panni di Solange. Quattro anni dopo ha invece recitato al Nuovo Teatro Colosseo di Roma in “Donne per Shakespeare“. Ha fatto anche parte della seconda tappa delle trilogia “Donne per Shakespeare“ nel 2011.

Per quanto riguarda la sua vita privata, la bellissima modella è stata legata sentimentalmente in estate ad un noto cantante, Ghali. Ad oggi la modella Mariacarla Boscono sembra essere single e da poco è stata pizzicata insieme a Stefano De Martino. Tra i due è scoppiato l’amore? Questo non possiamo ancora saperlo con certezza, non ci resta che attendere nuove indiscrezioni per saperne di più.

