Il Collegio 5 insegnanti: chi sono? Anticipazioni sulla nuova edizione

Il Collegio 5 riapre con l’edizione 2020. Questa sera, alle ore 21.20, su Rai Due, i ragazzi dovranno affrontare l’atmosfera di un collegio del 1992.

Quali sono i prof di questa edizione? Ci sono alcune conferme e alcuni nuovi arrivi. Ecco di chi si tratta.

Per esempio, c’è la conferma del preside Paolo Bosisio. Resta anche per questa edizione la professoressa di matematica e scienze Maria Rosa Petolicchio. Impossibile mandarla via, dopo il grande riscontro di pubblico, anche sui social.

Confermati anche il professore d’italiano Andrea Maggi e quello di storia e geografia Luca Raina. Ritorneranno anche il professore di lingua inglese David Wayne Callahan e quello di arte Alessandro Carnevale.

Salto di carriera, invece, per la professoressa Valentina Gottlied. Infatti, nell’edizione de Il Collegio dedicata agli anni Ottanta, ora è docente di educazione fisica.

In questa edizione, c’è molta importanza alla musica e al teatro. Infatti, ci saranno il tenore Marco Chingari per Educazione musicale e la new entry Patrizio Cigliano per la recitazione.

Cosa accadrà nella prima puntata de Il Collegio 5?

Non tutti entreranno nella nuova edizione. Infatti, anche per questa edizione resta il test d’ingresso per conquistarsi la divisa. Il narratore Giancarlo Moagalli racconterà la vita dei ragazzi, che dovranno affrontare l’assenza dei genitori e dei cellulari.

Nasceranno le prime simpatie, ma è anche vero che qualcuno dovrà rinunciare anche alle acconciature importanti.

