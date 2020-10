1989 – La Svolta: i fatti reali dietro al film sulla spia di Berlino

Opera di finzione ma ispirato a fatti reali, 1989 – La Svolta andrà in onda stasera alle 21.20 su Rai 3.

Il film è uscito nel 2019, in occasione del 30° anniversario della caduta del muro di Berlino. É una produzione tedesca ed è diretto da Sven Bohse.

Trama

Saskia Strong vive la sua vita a Berlino Ovest. É sposata con americano, Richard, con il quale ha due figli. É impiegata all’ambasciata Americana per conto della CIA. Segretamente però, è una spia doppiogiochista della Stasi, che ne organizza interamente l’esistenza.

La sua occupazione non le ha mai dato problemi, sino a che qualcosa di impensabile non accade: la caduta del muro di Berlino.

Con l’indebolimento del regime dell’Est, Saskia sarebbe pronta a lasciarsi la vecchia vita alle spalle e ricominciare da capo.

Il formidabile agente della CIA Jeremy Redman, però, non è dello stesso avviso ed è intenzionato a smascherarla.

1989 – il polverone del cambiamento

Saskia Strong è un personaggio di finzione, come lo è la sua storia. Tuttavia storie simili sono davvero accadute nel 1989, in seguito all’abbattimento del muro.

Il Ministero per la Sicurezza di Stato, più comunemente noto come Stasi fu disfatto in quel tempo, con un decreto che per la prima volta rese di dominio pubblico i dossier e dei dati da loro raccolti.

Molte delle basi della Stasi furono prese d’assalto dai cittadini inferociti della Germania dell’Est, che distrussero tutto ciò che c’era all’interno, inclusi i documenti. Le varie spie disseminate per la Germania divennero cani sciolti. Alcuni vennero identificati, altri procedettero a condurre vite anonime ed indisturbate.

Il film si propone di analizzare ancora una volta gli eventi di Novembre di quell’anno. Si propone di ricordarli, a 30 anni dall’accaduto. Il tessuto politico e sociale di Berlino dell’epoca fornisce lo sfondo del dramma fittizio vissuto da Saskia Strong.

Cast e scheda tecnica

Titolo Originale: Wendezeit

Genere: Thriller, Drammatico

Durata: 2h

Anno: 2019

Paese: Germania

Regia: Sven Bohse

Cast: Michael Baral, Lilly Barshy, Oskar Belton

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui