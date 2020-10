Wonderland – Massacro a Hollywood: la storia vera degli Omicidi di Wonderland Avenue

Wonderland – Massacro a Hollywood andrà in onda su Rete 4 alle ore 00.50. Pochi sanno, però, che i fatti raccontati nel film sono ispirati a una storia vera. Ecco che cosa è successo.

Wonderland – Massacro a Hollywood e gli Omicidi di Wonderland Avenue

Il film che andrà in onda stasera ripercorrerà le vicende degli omicidi di Wonderland Avenue. Infatti, tutto iniziò quando ci fu una rapina a casa del criminale Eddie Nash.

Nash era amico di un certo John Holmes, che era un attore porno. Con il tempo, Nash presentò all’attore diversi soci. L’uomo, però, iniziava a veder crollare la sua carriera e si rifugiò nella cocaina.

Per trovare i soldi che doveva a un capo mafia, Holmes rubò in casa di Nash e umiliò sia lui che la sua guardia del corpo. Due giorni dopo, il capo mafia e 3 persone a lui vicine furono brutalmente uccise.

Inizialmente, la colpa fu data proprio a Holmes, che però fu assolto. Ron Launius, Billy Deverell, Joy Miller e Barbara Richardson furono uccisi a colpi di sprangate. Rimase gravemente ferita anche Susan Launius, moglie di Ron.

Invece, Holmes rimase illeso. Alla fine, negli anni 2000 (i fatti risalivano al 1981) si scoprì che Nash aveva incaricato i suoi soci della cosa. Purtroppo, però, aveva già 70 anni ed era gravemente malato.

Così, ebbe una condanna lieve e solo due anni dopo fu rilasciato. Anche Holmes passò un periodo in carcere, perché non poteva permettersi di pagare la cauzione.

In quel periodo, dichiarò di essere stato prelevato da alcuni ufficiali del carcere e portato in una cella di isolamento, dove sarebbe stato costretto a sodomizzare altri carcerati che avevano contravvenuto alle regole del carcere.

In più, doveva fare dei favori non specificati. Non rivelò mai quello che sapeva sui brutali omicidi.

