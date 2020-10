Serie Tv novembre 2020: le proposte Amazon Prime Video e Netflix

Serie Tv novembre 2020: nuovi arrivi per Amazon Prime Video e Netflix. Mentre oggi arriva la prima puntata della seconda stagione di The Mandalorian su Disney Plus, le piattaforme si preparano al periodo del Ringraziamento con nuove proposte in esclusiva. Quali sono le nuove serie in arrivo in streaming?

Serie Tv novembre 2020: la proposta Prime Video

Si parte da Amazon Prime Video, che punta sullo spy drama Alex Rider. La serie Tv è ispirata ai romanzi di Anthony Horowitz. Otto Farrant, noto per il suo precedente ruolo in The White Queen torna in streaming diventando il protagonista spia londinese adolescente Alex Rider.

Il ragazzo è stato addestrato fin da subito allo spionaggio e ora dovrà dimostrare le sue doti quando muore suo zio durante una missione sotto copertura. Si pensa che questa morte sia collegata agli omicidi di due persone miliardarie.

Sotto copertura in un collegio super segreto per ricchi, il giovane dovrà scoprire cosa è successo e dovrà combattere contro un piano inquietante ai suoi danni.

Altra proposta novità di Amazon Prime Video sul fronte serie Tv è Motherland: Fort Salem. Qui, si parte da un presente alternativo al nostro. Infatti, qui le streghe sono accettate, a patto che collaborino con il Governo americano. Le ragazze con poteri magici, quindi, hanno da subito un addestramento di tipo militare.

Infine, dal 6 novembre, si romperà il ghiaccio con la serie Tv El Presidente.

Netflix

Per novembre 2020, Netflix ha pianificato l’uscita di diverse serie Tv original e qualche film. Infatti, partono le prime stagioni di Record of Youth (3 novembre), Love & Anarchy (4 novembre), Paranormal (5 novembre), Dash & Lily (10 novembre), Aunt Donna’s big ol’ house of fun (11 novembre).

Sempre tra le novità in arrivo con la prima stagione in esclusiva di Netflix, c’è The Liberator, sempre in data 11 novembre 2020.

Riprendono, invece, con le seconde stagioni, le serie Mi senti? e Undercover. Per quanto riguarda l’universo cinematografico di Netflix, invece, ci saranno una 20ina di titoli a disposizione.

Tra questi, spiccano ovviamente gli original. Infatti, il 3 novembre c’è Mother, mentre il 5 i bambini potranno scegliere tra Spongebob: amici in fuga e Christmas drop: operazione regali.

Sono previste nuove uscite per tutto il mese, con nuove proposte 2-3 volte alla settimana. Per novembre 2020, Netflix ha voluto concentrare le sue novità sul Natale che sta per arrivare.

Sono state arricchite anche le sezioni dedicate ai documentari e a comedy show, con una quindicina di nuovi titoli tutti da scoprire.

Le serie Tv di Amazon Prime Video e di Netflix sono disponibili sono su abbonamento nelle rispettive piattaforme in streaming. Non resta che mettersi sul divano e verificare le date di uscita. Infatti, per alcuni titoli si prevede il rilascio di nuove puntate il venerdì. Buona visione!

Leggi anche => Zappa: ecco il trailer del documentario di Alex Winter sul genio musicale

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui