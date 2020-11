Valeria e Ciavy felici dopo Temptation Island, lei attacca Anna: le due hanno litigato nel villaggio

Valeria e Ciavy sono innamorati e felici dopo Temptation Island, lei svela di aver discusso con Anna Boschetti durante il reality

Si torna a parlare di Valeria Liberati e Ciavy, noti per aver partecipato a Temptation Island 2020, reality sull’amore condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5.

I due avevano deciso di partecipare alla trasmissione per mettere alla prova il loro amore e capire se stare insieme era ancora la cosa giusta, la loro relazione non era però sopravvissuta al reality delle tentazioni.

Da tempo Valeria non era più felice, non si sentiva più amata, corteggiata e desiderata da Ciavy. Dopo il reality però le cose tra loro sono cambiate, i due sono tornati insieme e oggi sono più innamorati e felici che mai. Valeria e Ciavy hanno parlato della loro relazione ieri a Non Succederà Più, trasmissione radiofonica condotta su Radio Radio da Giada Di Miceli.

La Liberati ha fatto sapere che oggi il fidanzato è un uomo diverso, la riempie di attenzioni. Lei stessa ha detto: “Anche se si allontana cinque minuti mi fa le videochiamate. Sì, è diventato l’opposto, forse anche troppo!”. A detta sua il programma le è servito per capire quali fossero i loro problemi, ha poi aggiunto che non è stato facile riuscire a migliorare alcuni aspetti della loro relazione. All’inizio lei non gli credeva, per questo ha aspettato prima di perdonare Ciavy.

Valeria Liberati ha parlato poi di Anna Boscetti, ha svelato che c’è stata una grossa discussione tra loro nel villaggio delle fidanzate. Queste le sue parole: “Io e Anna non abbiamo mai legato, anzi abbiamo anche discusso a Temptation Island ma non è andato in onda perché non era importante. Si parla di coppie nel programma.”

La Liberati ha rivolto parole dure ad Anna: “Per me è una donna che non può essere amica mia, chi la pensa come lei è più forte di me non riesco… Non riesco a essere falsa, quindi non mi viene proprio di parlarci. Lei e Andrea stanno insieme perché lui è molto innamorato e quando uno è innamorato ha dei prosciutti davanti agli occhi. Io ho il mio pensiero su Anna, posso sbagliarmi ma quel pensiero non me lo toglie nessuno. Non posso farci nulla. Secondo me non è amore, ma si parla di un interesse economico”.

La fidanzata di Ciavy ha invece rivolto belle parole ad Antonella Elia, con lei ha legato molto nel villaggio. Questo è ciò che ha detto Valeria parlando della Elia: “Dalla televisione può sembrare un altro tipo di donna, che attacca sempre invece no. Lei è sensibilissima, è dolcissima. Vederla piangere è stato veramente brutto. Rivedendo le puntate io le ho subito scritto. Ho conosciuto una persona eccezionale, sempre pronta ad abbracciarci. Ogni tanto ci sentiamo, ma non spesso”.

Sara Fonte

