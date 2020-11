Che fine hanno fatto gli attori del maresciallo Rocca? Le vite e le carriere di chi ha lavorato con il grande Gigi Proietti

Tra i tanti personaggi interpretati dallo straordinario Gigi Proietti, scomparso stamane a Roma nel giorno del suo ottantesimo compleanno, va ricordato anche il maresciallo Giovanni Rocca, protagonista della serie “Il maresciallo Rocca”, andata in onda sulle reti Rai per circa dieci anni.

Durante le cinque stagioni della serie si sono succeduti molti attori, che hanno affiancato Gigi Proietti nel fortunatissimo format poliziesco (superati i 10 milioni di telespettatori, ndr).

Ma che fine hanno fatto gli attori del maresciallo Rocca? Stefania Sandrelli, ovvero la farmacista Margherita Rizzo con il quale Proietti/Rocca intraprende un’appassionante relazione, è ancora attiva sia al cinema (l’ultima apparizione nella pellicola del 2019 “Brave Ragazze”, diretta da Michela Andreozzi) che al teatro.

Veronica Pivetti, che interpretava il ruolo di Francesca Mariani da sempre innamorata del maresciallo Rocca, conduce il programma “Amore Criminale” su Rai Tre, mentre Sergio Fiorentini (Aldo Cacciapuoti, storico vice di Rocca) se n’è andato nel 2014, a 80 anni, dopo aver combattuto a lungo con una malattia.

Infine, cosa fanno ora i figli di Rocca, Giacomo, Daniela e Roberto? Angelo Sorino (Giacomo Rocca) ha da poco interpretato il ruolo dell’avvocato Giulio Luzi ne “Il Paradiso delle Signore”, mentre Francesco Lodolo (Roberto Rocca) non sembra più attivo sul piccolo schermo. Francesca Rinaldi (Daniela Rocca) ha avuto una carriera importante anche come doppiatrice, sia per il cinema che per la televisione.

