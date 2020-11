Chi è Massimo Marino, il marito di Roberta Bruzzone?

Ecco chi è Massimo Marino, il secondo marito della famosa criminologa Roberta Bruzzone

Massimo Marino è un funzionario della Polizia di Stato, noto soprattutto per essere il secondo marito di Roberta Bruzzone, la criminologa più famosa d’Italia.

Marino è nato nel 1970, spesso si allontana dall’Italia per lunghi periodi a causa del suo lavoro. La sua ultima missione si è svolta a Kabul, in Afghanistan. Lui e Roberta si sono conosciuti grazie ad amici in comune nel 2014, tra loro è stato un colpo di fulmine.

In passato Roberta Bruzzone è stata sposata con Massimiliano Cristiano, i due hanno divorziato nel 2015. Due anni dopo lei e Massimo Marino sono convolati a nozze con rito civile sulla spiaggia di Fregene.

Massimo Marino è sempre stato devoto al suo lavoro, la missione a Kabul è durata per ben due anni ed è stata una delle più pericolose che ha fatto. Per tutto quel tempo ha vissuto a distanza la sua storia d’amore con la Bruzzone. Si vedevano una volta al mese a Dubai, condizione che ha messo a dura prova il loro rapporto, ma sono riusciti a rimanere insieme.

Non si sa molto della vita privata del secondo marito di Roberta Bruzzone. L’uomo è sempre stato molto riservato, sappiamo però che dal precedente matrimonio ha avuto una figlia, oggi ha 12 anni.

Al contrario del marito, Roberta Bruzzone è meno riservata, spesso sui social condivide foto che li ritraggono insieme. A Massimiliano dedica spesso parole speciali e piene d’amore. La loro storia d’amore ad oggi procede a gonfie vele, insieme sono molto felici.

Sara Fonte

