Chi è Francesca Romano Elisei? Età e carriera della giornalista Rai

Ecco chi è Francesca Romano Elisei, età, carriera e vita privata della nota conduttrice e giornalista Rai

Francesca Romano Elisei è una nota giornalista Rai, nell’autunno del 2020 ha iniziato a condurre Titolo V insieme a Roberto Vicaretti, in onda su Raitre ogni venerdì in prima serata.

La nota e stimata giornalista è nata a Roma il 3 luglio 1978, ha manifestato la sua grande passione per il giornalismo sin da quando era ancora piccola. La Romano Elisei non si è mai laureata, ma è diventata una giornalista professionista nel 2007.

La sua carriera di giornalista è iniziata con la collaborazione con Il Messagero in Umbria, è stato il primo quotidiano su cui ha apposto la sua firma. La giornalista ha frequentato poi un master nella Scuola di Giornalismo Radiotelevisivo a Perugia.

Nel corso della sua importante carriera Francesca Romano Elisei ha collaborato con diverse e note redazioni, tra questo La Repubblica e Il Giornale. In Rai abbiamo visto la nota giornalista nel programma di Michele Santoro Anno Zero. Ha anche condotto il TG2. Oltre a lavorare in Rai ha anche lavorato a Sky Tg24.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa quasi nulla, Francesca Romano Elisei è sempre stata molto riservata. Sappiamo che è sposata con il giornalista Carlo Cianetti, dal loro amore è nata la figlia Matilda.

Sara Fonte

