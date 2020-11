Muore Gigi Proietti, Maestro anche della pubblicità: gli spot per cui verrà ricordato

Se n’è andato quest’oggi Gigi Proietti.

Nel giorno del suo 80esimo compleanno ci lascia un grandissimo dello spettacolo italiano.

Impegnato in tv come conduttore, in serie tv, al teatro e al cinema come attore e a teatro come formatore (ha formato tantissimi attori del rango di Flavio Insinna ed Enrico Brignano), Gigi Proietti verrà ricordato anche per aver prestato il suo volto per diverse campagne pubblcitarie.

Che avesse un futuro nel settore, lo si potè capire già nella meta pubblicità presente in uno dei suoi grandi successi cinematografici, ‘Febbre da cavallo’.

Lo sketch legato al VAT69, da quel momento noto come wisky maschio senza rischio:

E’ il nostro modo alternativo di ricordare un Maestro, quello di proporvi alcuni degli spot per cui Proietti s’è prestato.

Per Il Messaggero (fine ’80 – primi ’90):

Per il canone Rai (fine ’90, inizio nuovo millennio):

Per Caffè Kimbo (dal 2002 al 2010):

Per Tim (con Neri Marcorè, fine anni ’00):

Per Green Network luce e gas (anni ’10):

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui