Cotto e Mangiato, ricetta 2 novembre 2020: zuppa cicoria e ceci

La ricetta di inizio settimana è sana e gustosa. Si tratta di zuppa cicoria e ceci. E Tessa Gelisio la prepara così.

La ricetta

Gli ingredienti sono:

600 grammi di cicoria

300 grammi di ceci

Brodo vegetale

Acciughe

Aglio

Procedimento

Mettere a lessare la cicoria tagliata a tocchetti. Intanto in una casseruola, soffriggere aglio olio e acciughe. Dunque aggiungere le cicorie scolate (una volta cotte). In ultimo aggiungere i ceci, e allungare con brodo quando necessario. Salare a piacere e far cuocere una ventina di minuti. Il piatto è pronto, Cotto e Mangiato.

