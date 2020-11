Uomini e Donne, oggi: Valentina Autiero e Germano vanno via insieme, Sophie è in crisi

Germano delude Valentina Autiero oggi a Uomini e Donne, alla fine i due decidono di continuare la loro conoscere fuori dal programma

Va in onda oggi 2 novembre una nuova puntata di Uomini e Donne, trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5, tra i protagonisti della puntata c’è Valentina Autiero.

Stando alle anticipazioni svelate da Il Vicono delle News, il cavaliere delude non poco la Autiero.

Durante la scorsa puntata la dama mentre si scontrava con Aurora ha detto di essere quasi fidanzata con Germano quando lei l’ha accusata di aver violato le regole del programma postando su Instagram alcune foto con lui.

Valentina Autiero ha fatto sapere di essere pronta a lasciare la trasmissione con Germano per continuare a conoscersi lontano dalle telecamere. Lui, però, ha chiaramente detto di non essere ancora troppo coinvolto di testa, nonostante la chimica tra loro sia tanta.

Il cavaliere non si sente ancora pronto ad andare via con Valentina perché non è innamorato di lei. Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno accusato Germano di essere interessato alle telecamere, per questo non vuole lasciare il programma con la Autiero.

Delusa la dama ha lasciato lo studio, lui l’ha raggiunta convincendola a rientrare. Dopo un po’ le cose hanno preso una piega del tutto diversa. All’improvviso Germano ha infatti deciso di uscire da Uomini e Donne insieme a Valentina Autiero. Lei all’inizio sembrava avere dei dubbi ma la conduttrice le ha consigliato di provarci. I due sono quindi usciti insieme dalla trasmissione, lei ancora in lacrime per ciò che era accaduto poco prima. Probabilmente la dama sperava in un finale diverso, più romantico.

Si passa poi a Sophie, il studio Nino le ha detto di essersi rimasto male che non l’ha portato in esterna. La tronista è scoppiata in lacrime, ha confessato che non riesce a provare emozioni per nessuno ed è per questo che non si trova bene in questo contesto. Maria De Filippi ha cercato di rassicurarla consigliandole di concedersi un po’ di tempo perché le cose potrebbero cambiare.

Sara Fonte

