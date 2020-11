Record of Youth dal 3 novembre su Netflix: anticipazioni trama e cast

Record of Youth è in arrivo dal 3 Novembre su Netflix. Ecco cosa ci aspetta circa la trama della serie Tv e del cast. Ovviamente siamo alla prima stagione.



La trama

La storia narra le vicissitudini tre giovani che lavorano nel mondo della moda. Sa Hye-jun, proveniente dalla classe operaia che vorrebbe fare carriera nel monodo del cinema. Ahn Jeong-ha è una makeup artist impiegata in un salone. E infine Won Hae-hyo è ex modello che ha sfondato come attore ed è il migliore amico di Sa Hye-jun. Tutti e tre vogliono provare ad emergere e a fare differenza in una società molto difficile. Ci riusciranno?



Record of Youth: il cast e i personaggi

Nel cast di Record of Youth, vedremo:



Park Bo-gum nel ruolo di Sa Hye-jun,

Park So-dam è Ahn Jeong-ha,

Byeon Woo-seok interpreta Won Hae-hyo,

Kwon Soo-hyun è Kim Jin-woo, amico di Hye-jun e Hae-hyo

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui