Influencer ricostruisce l’imene per mettere in palio la sua verginità con una lotteria. Realtà o trovata pubblicitaria?

Un’influencer brasiliana ha affermato di aver ricostruito il suo imene e sta cercando di vendere la sua “rinnovata” verginità tramite una lotteria.

Ana Otani, che gestisce un canale YouTube e un servizio di abbonamento a contenuti per adulti, ha affermato di voler guadagnare denaro facendo sesso con un uomo sconosciuto.

L’annuncio è stato fatto dal suo amico, Diego Aguiar, autoproclamato influencer finanziario, ai suoi 1,4 milioni di follower su Instagram.

La modella giapponese-brasiliana viene presentata dall’amico nel filmato: “Japa, la mia amica, ha subito un’operazione per ricostruire il suo imene. In altre parole, è di nuovo vergine – le parole di Aguiar – È l’unica vergine esperta al mondo, e presto la sua verginità potrà essere sorteggiata”.

“Sarà la prima lotteria per la verginità in assoluto. Voglio che tutti abbiano l’opportunità di avere una vergine giapponese nella loro vita”, ha poi aggiunto l’amico.

La clip ha ricevuto anche qualche reazione negativa, poiché alcuni hanno accusato Ana di incoraggiare lo sfruttamento sessuale.

Ana ha risposto su Twitter e si è difesa dicendo che è il suo corpo e decide lei per esso.

“Voglio fare sesso con un uomo sconosciuto – la sua replica – L’unica differenza rispetto a un’avventura di una notte è che sarò sobria e guadagnerò soldi!”

Ana e Diego hanno anche pubblicato un video dalla ricca località balneare di Jurere Internacional, nella città meridionale brasiliana di Florianopolis, in cui Diego nega le accuse di sfruttamento della prostituzione che, a differenza della prostituzione, è illegale in Brasile e prevede una pena da uno a quattro anni di carcere e una multa.

Non è chiaro se la lotteria sia autentica o una trovata pubblicitaria per aumentare il seguito dei profili di Ana e Diego poiché la coppia non ha ancora iniziato a vendere i presunti biglietti e non hanno fissato alcuna data.

