Andrea Zelletta, provvedimento disciplinare al Grande Fratello Vip: rivela cosa è successo fuori dalla casa

Andrea Zelletta è stato punito dalla produzione del Grande Fratello Vip ed è finito al televoto, il gieffino racconta cosa è successo fuori dalla casa

Andrea Zelletta ha subito un provvedimento disciplinare al Grande Fratello Vip, durante la sedicesima puntata andata in onda ieri 6 novembre su Canale 5.

Si parlava del provvedimento già da giorni, era stato annullato anche il televoto. All’inizio della puntata Signorini ha chiesto ad Andrea di recarsi in confessionale.

Luendì scorso Paolo Brosio è stato punito dalla produzione del Grande Fratello Vip. È finito al televoto per aver violato il regolamento del reality spoilerando alcuni avvenimenti avvenuti fuori dalla casa più spiata d’Italia. Andrea Zelletta ha commesso il suo stesso errore, ma all’inizio non era stato scoperto.

È stato Brosio a lasciar intendere che forse non era stato l’unico concorrente a rivelare alcune informazioni nella casa. Si riferiva infatti a Zelletta che ha lasciato di recente la casa per due giorni per motivi personali.

Rivenendo i filmati si vede chiaramente che Andrea Zelletta svela ad alcuni concorrenti alcune notizie legate al calcio e non solo. Davanti all’evidenza il gieffino ha dovuto ammettere il suo errore. Al conduttore ha detto: “Ovviamente ero isolato, senza telefono, senza internet. Avevo una finestrella. Sono stato molto curioso di quello che si poteva dire in giro. Stando lì, le persone passeggiavano, chiacchieravano. Ho origliato alcune cose”.

Francesco Oppini ha provato a difendere il gieffino dicendo che se ha rivelato quelle informazioni è stato anche per colpo loro, perché lo hanno riempito di domande quando è rientrano al Grande Fratello Vip.

Andrea Zelletta ha subito un provvedimento disciplinare, è finito al televoto con i concorrenti già in nomination.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui