Che Tempo Che Fa, anticipazioni 8 novembre 2020: chi saranno gli ospiti di stasera?

Che Tempo che Fa torna in onda stasera, alle ore 20.00 con l’anteprima e a seguire fino alle 23.00, su Rai Tre.

Con Fabio Fazio, oggi 8 novembre 2020, ci saranno molti ospiti del mondo politico e istituzionale. Infatti, ci sarà Silvio Berlusconi, ma anche il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese.

Restano gli ospiti fissi del programma, ovvero: Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e la mitica Luciana Littizzetto.

Per l’approfondimento dell’attualità, la parola andrà nello spazio dedicato a Roberto Saviano. Purtroppo, il CoVid-19 non può non essere al centro della puntata.

Che Tempo Che Fa: chi ci sarà nella seconda parte del programma?

Fabio Fazio chiederà agli esperti qual è l’attuale situazione della pandemia in Italia. In particolare, in collegamento ci saranno:

Alberto Mantovani, Direttore scientifico di Humanitas e Professore Emerito di Humanitas University;

Walter Ricciardi, consulente scientifico del Ministro della Salute;

consulente scientifico del Ministro della Salute; Antonio Pesenti, coordinatore dell’Unità di crisi per le terapie intensive della Regione Lombardia;

coordinatore dell’Unità di crisi per le terapie intensive della Regione Lombardia; Rodolfo Conenna , direttore sanitario dell’Azienda Ospedaliera dei Colli;

, direttore sanitario dell’Azienda Ospedaliera dei Colli; Giorgio Carbone , responsabile di Medicina e Chirurgia d’urgenza dell’ospedale Humanitas Gradenigo di Torino;

, responsabile di Medicina e Chirurgia d’urgenza dell’ospedale Humanitas Gradenigo di Torino; Elisa Borghi, Daniela Carmagnola, Claudia Dellavia e Valentina Massa, ricercatrici dell’Università Statale di Milano che hanno messo a punto un tampone salivare molecolare per facilitare la diagnosi di positività al Coronavirus tra i bambini.

Poi, la linea passerà agli Stati Uniti, per l’elezione di Joe Biden come presidente degli Usa, con il collegamento con il corrispondente Rai Antonio Di Bella.

L’omaggio a Gigi Proietti ne “Il Tavolo”

La parte finale del programma, ovvero Il Tavolo, avrà ospiti del mondo dello spettacolo che ricordano Gigi Proietti.

Infatti, ci saranno: Fiorella Mannoia; Alessandro Del Piero; Vincenzo Mollica, Enrico Brignano; Sigfrido Ranucci; il pastry chef Ernst Knam e sua moglie Alessandra Mion.

Quindi, non resta che attendere la prossima puntata alle ore 20.00 di oggi per scoprire di cosa parlerà Luciana Littizzetto.

Leggi anche => Coronavirus, Carlo Conti ricoverato: condizioni non compatibili con l’isolamento casalingo

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui