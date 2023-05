Avete mai visto la figlia di Johnny Depp? La giovane ha fatto coming out: ecco la fidanzata

Uno degli attori statunitensi più amati e seguiti da milioni di persone è sicuramente Johnny Depp. La sua carriera è iniziata negli anni ottanta ed è proseguita nel tempo con una serie di grandi successi. Ma, cosa sappiamo invece della figlia Lily Rose Depp? Qui di seguito proveremo a rispondere a qualche domanda.

Lily Rose Depp, chi è e cosa sappiamo della figlia del celebre attore

Lily-Rose Melody Depp, nata il 27 maggio del 1999, non è solo il nome di una giovane e bellissima attrice e modella franco-statunitense ma è anche la figlia del celebre attore Johnny Depp e dell’attrice e cantante francese Vanessa Paradis. Per diverso tempo si è parlato della presunta omosessualità della giovane donna che è stata spesso oggetto di paparazzate. In passato la giovane è anche intervenuta per commentare il suo orientamento sessuale rivelando di non avere una specifica preferenza e precisando di avere sempre avuto voglia di provare amore indipendentemente dal sesso dell’altra persona e quindi uomo o donna.

E dopo aver avuto delle relazioni con alcuni uomini, di preciso ad esempio con gli attori Timothéè Chamalet e Austin Butler, ecco che nelle scorse ore la diretta interessata è intervenuta ancora una volta sulla questione rivelando come stanno realmente le cose. La bellissima Lily Rose ha infatti condiviso una fotografia in cui bacia una ragazza, rendendo così ufficiale il suo coming out.

Chi è la fidanzata della figlia di Johnny Depp

Ma chi è la giovane con la quale la figlia di Johnny Depp ha instaurato una relazione sentimentale? Anche lei è molto famosa, ed infatti stiamo nello specifico parlando della rapper 070 Shake insieme alla quale Lily Rose era stata avvistata in occasione della Paris Fashion Week. E probabilmente proprio per evitare di continuare ad essere oggetto di attenzione da parte della stampa le due giovani donne hanno deciso di uscire allo scoperto e ufficializzare la loro storia d’amore. Proprio Lily Rose Depp sotto alla fotografia menzionata in precedenza ha scritto nella didascalia “4 mesi con la mia crush”.

A livello professionale è possibile dire che nonostante la giovanissima età Lily Rose ha già recitato in diverse pellicole. Tra queste ad esempio è possibile menzionare Io danzerò, Il Re, Voyagers, Silent Night e Wolf. Inoltre in televisione ha preso parte anche alla serie televisiva The Idol. Per quanto riguarda invece la “crush” (termine che i giovani usano per definire la propria cotta – usando invece termini da boomer) vanta 261.000 iscritti al proprio canale YouTube e milioni di view ai video delle proprie canzoni, come la seguente che vi proponiamo, Cocoon (di cui gli ascoltatori hanno particolarmente apprezzato la produzione).