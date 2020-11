Oroscopo di Paolo Fox dal 9 al 15 novembre: previsioni della settimana

Una nuova settimana è alle porte. Vediamo come affrontarla seguendo i consigli di Paolo Fox e del suo oroscopo. Ecco le previsioni della settimana.

Ariete

Per te in arrivo una settimana buona. Tieni solo d’occhio la prima parte che potrebbe creare qualche piccolo disguido.

Le cose tenderanno a premdere una buoma piega a partire da mercoledì, sia in amore che sul lavoro.

Toro

I giorni in arrivo riusciranno a rendere tutto migliore, anche grazie al favore della Luna. Gira dalla tua parte anche Venere, che ti permtterà di ritrovare serenità o di riappacificarti con il tuo partner.

Gemelli

Il periodo ti propone non pochi dubbi: chi da un po’ ha detto addio al suo partner, ora come ora non vuole riprovare a cercare l’amore. Tuttavia le stelle consigliano di lasciarsi coinvolgere dalle emozioni, altrimenti le stelle non funzionano.

Cancro

Se vivi in coppia, sarai fortunato perchè il tuo partner è in vena di fare buoni progett. Occhio solo alla giornata di martedì che porterà qualche divergenza.

Buon momento anche per gli affari: è un momento di forza per le scelte che si potranno fare in vista del futuro.

Leone

Se sei un leone, per te questa sarà una buona settimana ed in particolare le giornate del weekend ti daranno buone emozioni e soddisfazjoni. La Luna entrerà infatti nel Leone promettendo tante buone cose in amore e nel lavoro.

Vergine

La settimana in arrivo si dividerà in due parti. Se da un lato ci sarà un’atmosfera positiva dall’altro non mancherà una fase negativa. Quest’ultima andrà a coincidere con il weekend. Per questo ti consigliamo massima cautela sabato e domenica. Quindi meglio fare poco o nulla se possibile.

La prima parte della settimana andrà invece bene.

Bilancia

Sono previsti per te nuovi incontri anche se vanno tenuti lontani dai riflettori a causa del tranisto di Venere. Chi attende una conferma sul lavoro non dovrà aspettare a lungo: queste stelle sono molto fortunate.

Scorpione

La settimana non sarà rosa e fiori per te, ma nkn farla troppo tragica. Il consiglio è di aprire gli occhi soprattutto nei giorni di martedì e di mercoledì che saranno per lo più sottotono.

Per chi aveva dei progetti da portare a termine sarebbe meglio non farlo in questi due giorni.

Sagittario

Venere ti rema contro. Sarebbe quindi opportuno non polemizzare. In particolare nel fine settimana potresti vivere delle giornate un po’ nervose. Quanto al lavoro qualcuno riceverà qualcosa di buono dopo un periodo di lungo fermo.

Capricorno

Settimana per te positiva nel settore lavoro così come nel settore dell’amore. Tutto andrà per il verso giusto, tranne che per le giornate di venerdì e di sabato in cui ci si potrebbe sentire giù di morale.

Acquario

É giunto il momento di parlare di futuro e di progetti con la persona che suscita il proprio interesse. In fondo aleggia intorno a voi un clima così chiaro e lealeche non è escluso che si possa proporre qualcosa di nuovo come un trasferimento o un cambiamento nel corso dei prossimi mesi.

Pesci

Questa settimana il pianeta dell’amore non gira in tuo favore. Per questo motivo, non desideri andare alla ricerca dell’amore. Meglio invece sul fronte lavorativo: Mercurio favorirà i contratti e gli accordi.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui