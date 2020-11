Chi è Arianna Cirrincione? Età, curiosità e vita privata dell’ex corteggiatrice

Ecco chi è Arianna Cirrincione, conosciamo meglio l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e fidanzata di Andrea Cerioli

Arianna Cirrincione è una giovane modella e influencer nota per aver partecipato ad una delle passate edizione del Trono Classico di Uomini e Donne, storica trasmissione conodotta da Maria De Filippi su Canale 5.

Grazie alla trasmissione ha trovato l’amore, da quando Andrea Cerioli l’ha scelta i due sono diventati inseparabili. Sui social si mostrano più innamorati che mai.

Arianna è nata il 5 aprile 1995 a Genova, non sono molte le informazioni che si conoscono su di lei. Sappiamo che l’ex corteggiatrice ama molto gli animali, viaggiare, il mare e trascorrere il tempo con gli amici. Ha un fratello più piccolo al quale è molto legata.

Ad oggi è una nota modella, influencer e testimonial di vari brand. A Uomini e Donne è approdata nel 2018, tra lei e Andrea fù un colpo di fulmine. L’ex tronista decise infatti di concludere prima il suo percorso per continuare a frequentare Arianna Cirrincione lontano dalle telecamere.

I due sono andati a vivere a Bologna, la loro relazione procede oggi a gonfie vele. In passato hanno affrontato qualche momento di crisi, si erano anche lasciati per poi ritrovarsi dopo poche settimane. Ad oggi sono più innamorati e felici che mai e non perdono occasione per mostrarsi insieme sui social e dedicarsi importanti frasi d’amore.

Dopo l’esperienza vissuta a Uomini e Donne Arianna Cirrincione continua ad essere molto amata e seguita sui social. Sul suo profilo Instagram vanta oggi 809mila follower.

Sara Fonte

