Myss Keta con Due cita la hit del 1999 Two Times di Ann Lee

E’ un pezzo che sarebbe potuto andare in nostalgia ’90 o forse su HappyChannel.it se fosse aggiornato con costanza o forse sarebbe potuto essere un capitolo (dedicato ai citazionismi e ai sample) de Il Rap Spiegato Agli Italiani.

Invece sarà un pezzo discretamente breve in cui ci limiteremo a parlare della nuova traccia di Myss Keta, intitolata Due.

Con un videone con animazioni 3d che ci riportano indietro nel tempo (anche se pare un trend abbastanza comune usare animazioni 3d anche nel ventiventi) la Myss ci canta:

Ne voglio due, sì, tu ne vuoi due

già, ne vuole 2, tu ne vuoi 2

Two is megl’ che one

E capiremo nel corso della canzone, che Myss Keta (sopra un beat che c’est chic) ne vuole due

Ed è evidente la citazione, nel titolo e ancor più nel beat, di una hit del 1999 – Two Times, di Ann Lee

Ci colpisce però come Ann Lee dichiari:

Easy gone darling gimme more

Two times, three times

Two times, three times

Myss, come puoi fermarti a due?

P.S.

Non possiamo non segnalare come – tra i commenti del video – ci siano quelli che rinfacciano a Myss Keta di non essere più quella di Mi Fist (“probabilmente tutti quelli che dicono che questa canzone è il top non hanno mai ascoltato le canzoni dei vecchi album. io sono rimasta un po’ delusa, mi aspettavo molto di più. ma spero di cambiare idea con l’uscita del nuovo ep :)”).

Ma noi veri fan – ben acritici come tutti i fan – sappiamo che in realtà la Myss non può che migliorare, come il vino buono, col tempo.

