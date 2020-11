Chi è Goffredo Cerza, il fidanzato di Aurora Ramazzotti?

Ecco chi è Goffredo Cerza, biografia, carriera e vita privata del fidanzato di Aurora Ramazzotti

Goffredo Cerza è noto soprattutto per essere il fidanzato di Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti.

Cerza è un personaggio social italiano oltre ad essere un online coach. Sui social è diventato un personaggio noto e seguito grazie alla sua relazione con Aurora, del suo passato però non si sa quasi nulla. Goffredo è sempre stato molto riservato, sappiamo che è nato il 19 gennaio ma non è noto l’anno. Il ragazzo è molto legato alla madre, pubblica spesso foto su Instagram insieme a lei.

Dopo il diploma Goffredo Cerza si è iscritto all’Università, ha studiato al Marymount International School Rome. Dopo la laurea per approfondire i suoi studi si è trasferito a Londra, dove ha studiato Engineering with Management presso University of London, ha anche preso il Master of International Business presso Hult International Business School.

Il fidanzato di Aurora Ramazzotti nutre una grande passione per la palestra, nel 2018 ha deciso di creare un blog dedicato al fitness dove dà molti consigli ai suoi followers su come allenarsi e come mangiare in modo sano. Una passione che è anche diventata il suo lavoro, oggi è infatti un coach online. Il suo sito è sempre più noto e seguito, vanta infatti migliaia di followers.

Per quanto riguarda la sua vita privata, dal 2017 Goffredo Cerza è legato sentimentalmente ad Aurora Ramazzotti, i due si sono conosciuti e innamorati a Londra. Nei giorni scorsi la figlia di Michelle Hunziker in collegamento a Ogni Mattina ha svelato che sia lei che Goffredo sono risultati positivi al Coronavirus, al momento si trovano in isolamento in attesa di guarire.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui