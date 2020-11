Dash & Lily stagione 1 dal 10 Novembre su Netflix: anticipazioni trama e cast

Tra le serie assolutamente da vedere in questo mese su Netflix c’è Dash & Lily, disponbile a partire dal 10. Ecco qualche chicca su trama e cast

Dash & Lily: la trama

Siamo in una New York, natalizia. Le feste di fine anno sono le preferite di Lily, una giovane che vede il mondo tutto rosa. Per scherzo, nasconde sullo scaffale di una libreria un diario rosso in cui ha descritto delle piccole sfide che dovranno essesere portate a termine solo dal ragazzo giusto.

Dal suo canto Dash, un ragazzo solo che detesta feste natalizie, trova per caso il diario rosso. E così ne accetta il contenuto tra sfide, sogni e desideri per il futuro. Dal gioco si passa all’amicizia, dall’amicizia a qualcosa di più, mentre i due continuano a passarsi segretamente il diario in giro per New York. Ma il gioco è destinato a finire. Avrà seguito nella vita reale?

Il Cast

Nel cast vedremo:

Austin Abrams nel ruolo di Dash

Midori Francis nel ruolo di Lily

Dante Brown nel ruolo di Boomer

Troy Iwata nel ruolo di Langston

