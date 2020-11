Che fine ha fatto Ola Ray, la ragazza di Michael Jackson in Thriller: oggi ha 60 anni e scrive libri

Vi ricordate la protagonista del video musicale di Thriller, il celebre successo di Michael Jackson? Parliamo di Ola Ray, che all’epoca, 37 anni fa, aveva 23 anni ed era molto gettonata per la sua bellezza.

Ola, che ora ha 60 anni, è poi comparsa in una serie di programmi televisivi e film. Thriller non è stata la sua prima apparizione pubblica, dato che venne incoronata “Playmate” del mese sul Playboy di giugno 1980.

Dopo Thriller, Ola è apparsa in alcuni film, tra cui Paura su Manhattan, The Night Stalker (1987) e ha anche interpretato una Playmate di Playboy in Beverly Hills Cop II.

La sua apparizione più recente sul grande schermo è quella nel film Shooting Heroin, uscito nel 2020, dove interpreta il ruolo di Helen.

Stando a quanto riportato dalla sua pagina IMDB, Ola Ray starebbe attualmente lavorando a un titolo chiamato VampireS, in cui interpreta Vampire Ambrosia.

La sua comparsa accanto al re del pop nel famosissimo video Thriller è stata accompagnata anche da alcune polemiche, specialmente sui diritti d’autore che la modella ha fatto molta fatica a riscattare.

Nel 2009, due mesi prima della morte di Jackson, Ola Ray ha fatto anche causa al cantante per cercare di ottenere i suoi diritti d’autore.

Tre anni dopo, il Michael Jackson Family Trust ha risolto la causa per una cifra di 75.000 dollari: 55.000 sono andati a Ola e il resto al suo team legale.

Oggi Ola si descrive come una “ex modella e attrice”, anche se sembra che stia tentando la strada della scrittura, come si evince dalla sua biografia su Instagram: “Vivo la vita un giorno alla volta, amo la mia famiglia. Rimanete sintonizzati per il mio prossimo libro”.

