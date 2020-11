The Liberator dall’11 novembre su Netflix: anticipazione trama e cast

The Liberator è la nuova avvincente serie che sta per approdare su Netflix dall’11 novembre. Cosa aspettarci quindi? Vediamo trama e cast.

La Trama

La serie è tratta dall’omonimo romanzo The Liberator: One World War II Soldier’s 500-Day Odyssey scritto da Alex Kershaw. Siamo nel 1943, la storia comincia il 9 settembre 1943, con lo sbarco a Salerno, altresì noto come Operazione Avalanche. Gli alleati della Nazione approdano lungo le spiagge di Laura, nel golfo di Paestum, per liberare la regione dai soldati nazisti.

Chiave della storia e dell’avanzata della Liberazione dai tedeschi fu un uomo alias il comandante Felix Sparks. La serie quindi si concentra sulla trupa che segue Sparks e che attraversa l’Italia, prosegue in Francia e arriva in Germania, dove venne liberato il campo di concentramento di Dachau.

Il cast

Per il cast e i personaggi vedremo:

Bradley James è Felix Sparks

Martin Sensmeier è il sergente Samuel Coldfoot

Jose Miguel Vasquez è il caporale Able Gomez

Ross Anderson è il capitano Scott

Billy Breed è Vince Vaccaro

Finney Cassidy è Michigan

David Elliotè il genrale Robert Frederick

Sam Gittins è ‘Junior’ Bullock

Kiowa Gordon è il caporale Kanuna

Bryan Hibbard è Joe Hallowell

