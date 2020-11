Gianni Sperti sogna un nuovo amore: “Qualcosa è cambiato dentro di me”

Gianni Sperti dopo sette anni da single inizia ad avere il desiderio di condividere la sua vita con qualcuno, ecco cosa ha rivelato l’opinionista

Ad attirare l’attenzione del gossip nelle ultime ore Gianni Sperti, noto opinionista di Uomini e Donne, storica trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5.

A causa dell’emergenza Coronavirus Gianni non sta vivendo un momento affatto semplice, lo ha detto lui stesso in un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine. A detta sua è riuscito a superare con più positività il primo lockdown perché sperava di tornare presto alla normalità. La seconda ondata del virus lo ha però reso più negativo, anche se in tv cerca sempre di manifestare agli altri positività.

Gianni Sperti si è lasciato poi sfuggire un’interessante rivelazione della sua vita privata. Da molti anni l’opinionista è single, ma oggi inizia a desiderare di avere una persona al suo fianco. Lui stesso ha detto: “Qualcosa é cambiato proprio in questo senso. In questo periodo forse la solitudine forzata e non voluta ha fatto riemergere in me, dopo sette lunghi anni da single, il desiderio di avere accanto una persona con cui continuare questo viaggio.”

Sperti ha poi aggiunto: “Non ci avevo pensato prima d’ora, anzi, credevo fermamente di poter proseguire la mia vita da solo perché in fondo io sto bene con me stesso. Sono ancora single ma con la porta del cuore socchiusa. Chissà…”.

Gianni Sperti non pensa che renderebbe la sua storia d’amore pubblica se dovesse innamorarsi davvero. Il motivo? Lo ha spiegato lui stesso con queste parole: “Ho già avuto un’esperienza d’amore condivisa con il pubblico e non penso che ripeterei mai questo errore. Capisco che il pubblico sia curioso anche senza malizia. Che voglia semplicemente gioire con me e magari identificarsi e sognare insieme a me.”

Il noto opinionista di Uomini e Donne ha poi concluso dicendo: “Poi, però, c’é il rovescio della medaglia. Bisogna condividere con tutti anche il dolore per l‘eventuale fine di un amore e posso confermare in prima persona che diventa tutto più difficile. Se un giorno incontrassi il mio grande amore lo custodirei tra le mura della mia casa, con la mia famiglia, i miei amici, nel mio cuore.”

Sara Fonte

