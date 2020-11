Dayane Mello torna a parlare di Carlo Beretta: “Marco Cartasegna ha rovinato la nostra relazione”

Dayane Mello ripensa a Carlo Beretta e alla sofferenza provata per la loro rottura, è stato Marco Cartasegna a rovinare la loro storia?

Ad attirare l’attenzione del gossip e dei telespettatori nelle ultime ore Dayane Mello, concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Nella casa più spiata d’Italia la gieffina è tornata a parlare dell’ex fidanzato Carlo Beretta, non sa che fuori lui sta frequentando da qualche tempo Giulia De Lellis.

Dayane Mello al Grande Fratello Vip ha più volte parlato della sua relazione con Beretta, di lui era molto innamorata ed è per questo che è stata molto male quando la loro storia d’amore è giunta al capolinea.

Alcune circostanze li hanno spinti ad allontanarsi, tra queste anche il fatto che lui sia andato a vivere in America per sette mesi. Stamattina mentre parlava con Giulia Salemi, la Mello è tornata a parlare della rottura con Carlo Barretta e della sofferenza provata quando si sono lasciati.

Alla gieffina ha raccontato che la distanza e altri fattori li hanno separati. All’inizio era lei a voler mettere fine alla loro relazione ma lui non voleva, quando invece l’ha lasciata lui lei avrebbe voluto continuare la loro storia. La Salemi le ha chiesto se la mamma di Carlo si sia messa in mezzo nella loro relazione, lei ha risposto di no.

A detta della modella la famiglia di Beretta era favorevole alla loro relazione, ad oggi continua infatti a sentire spesso la mamma dell’ex fidanzato e ogni mese va a cena con la nonna. A quanto pare a mettersi in mezzo è stato qualcun altro.

Parlando dell’ex fidanzato la gieffina ha detto: “L’ho amato talmente tanto, ma ho sofferto tanto”. Per poi aggiungere: “Lo sognavo tutte le notti e mi svegliavo piangendo. Io per sette mesi piangevo tutti i giorni. Quando penso all’amore mi viene lui in mente. C’era tanta chimica, una passione immensa”.

Dayane Mello si è lasciata sfuggire un curioso retroscena, a detta sua la storia d’amore con Carlo Beretta è finita per colpa di Marco Cartasegna. Lei stessa ha detto: “Marco ha rovinato tutta la nostra relazione. Lui è stato uno dei motivi principali per cui è finita la nostra relazione”.

Giulia Salemi ha provato a fermarla più volte, alla fine ha detto: “Non fare nomi, non dire cose”. La Mello ha quindi smesso di parlare.

È stato davvero l’ex tronista Marco Cartasegna a rovinare la storia d’amore tra Dayane Mello e Carlo Beretta? Dopo le parole della gieffina lui replicherà? Lo vedremo.

Sara Fonte

