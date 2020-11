Selvaggia Roma litiga con Enock: “Mi volevi in albergo, eri ubriaco”

Selvaggia Roma e Enock Barwuah si sono baciati mesi fa? Lui nega, la gieffina dice di avere le prove

Selvaggia Roma ha fatto il suo ingresso al Grande Fratello Vip nella puntata andata in onda ieri sera, nella casa più spiata d’Italia sta facendo già parlare molto di sé.

La nuova concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip ieri sera ha svelato che ci sono stati dei baci in passato sia con Pierpaolo Pretelli che con Enock Barwuah, entrambi hanno però negato.

Nella notte è scoppiato un battibecco tra Selvaggia Roma e Enock Barwuah, lui ha ribadito: “Non ci siamo mai baciati, perché devi dire una bugia?”.

Visibilmente infastidita la nota influencer ha detto di avere le prove di ciò che dice, a detta sua lui l’avrebbe chiamata perché voleva che lo raggiungesse in albergo, ha anche detto che era ubriaco.

Nella casa più spiata d’Italia Selvaggia Roma è sbottata contro il fratello di Balotelli. Al gieffino ha detto: “Perché mi devi far passare per matta? C’ho anche i messaggi e c’ho pure un amico che può testimoniare. Con me caschi male eh. Mi hai invitato al tuo tavolo, ma sei matto? Sono appena entrata non ho voglia di discutere, di certo non sono falsa né pazza.”

La gieffina ha aggiunto: “Mi volevi in albergo, ma che vai a baciarti le ragazze e neanche te le ricordi? Ti ho dato il due di picche ma che pensavi che te la davo? Devi avere più rispetto per le donne, facevi più bella figura a dire sì è vero”.

E ancora: “Forse dici di no perché stavi già con la tua ragazza? Non ha senso, non ho parole. Fai più bella figura a non dire altro. Sei uno sfigato che chiami le donne per venire da te in albergo, mi hai chiamato alle sei di mattina perché eri ubriaco, sei penoso. A me non mi fai passare per una matta che si bacia la gente a caso, sei peggio di tuo fratello”.

Enock Barwuah ha continuato a negare dicendo: “Ma questa sta scherzando, si è inventata tutto, non è vero niente, non l’ho mai invitata al mio tavolo”.

Mentre chiacchierava con gli altri gieffini Selvaggia Roma ha svelato che il bacio con Enock c’è stato, a detta sua sarebbe successo in estete. Enock ha tradito la fidanzata? È forse per questo che continua a negare di averci provato con Selvaggia? Non ci resta che attendere nuove indiscrezioni per scoprire come stanno davvero le cose.

Sara Fonte

