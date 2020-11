Verissimo anticipazioni, Manuela Arcuri smentisce Garko: “Per me è stata una storia vera”

Manuela Arcuri sarà ospite a Verissimo per parlare della sua storia d’amore con Gabriel Garko, smentendo le sue parole

Nella puntata di sabato 14 novembre di Verissimo, sarà ospitata Manuela Arcuri. L’attrice racconterà tutta la sua verità sulla sua storia d’amore con Gabriel Garko, che ha già molto fatto discutere. In particolare, Manuela ha sempre ritenuto veritiera la sua relazione con l’attore torinese.

“Non posso dire fosse una cosa falsa e organizzata. Ero innamorata, e tra noi c’era molta attrazione fisica, ci piacevamo tantisismo. E’ durata poco, però per quel breve periodo è stato il mio fidanzato. Per me è stata una storia vera” ha raccontato la Arcuri parlando della relazione con Garko. Sul coming out dell’attore al GF Vip 5, l’attrice ha dichiarato: “Con me non si è mai aperto e ha forse mantenuto una maschera fingendosi eterosessuale“. Infine, la collega ha confessato di essere molto dispiaciuta per il fatto che Garko abbia dovuto nascondere per tanto tempo il suo vero orientamento sessuale e di essersi sentita stata presa in giro.

L’Arcuri ha poi affermato che tornerebbe volentieri a lavorare con Garko: “Tornerei a recitare con lui con una verità in più, per me non è cambiato niente”.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui