Chi è Margaux Alexandra, la nuova giovane fiamma di Evra?

Ecco chi è Margaux Alexandra, la nuova fidanzata di Evra più giovane di lui di 14 anni

Margaux Alexandra è la nuova fidanzata di Patrice Evra, ex terzino della Juventus.

Al momento non si sa molto della nuova fiamma del calciatore, è finita al centro del gossip a causa della loro relazione. Di lei sappiamo che è una modella olandese di 25 anni, Evra è più grande di lei di 14 anni.

Da poco il calciatore ha ufficializzato la sua storia d’amore con la modella sul suo profilo Instagram, l’ex moglie non ha preso bene la sua nuova relazione e nemmeno come siano andate le cose tra loro.

Patrice Evra ha reso nota la sua nuova relazione con Margaux Alexandra un mese dopo il divorzio con l’ex moglie Sandra. I due sono stati insieme 25 anni. Questo è ciò che ha scritto il calciatore su Instagram in merito alla sua relazione con la giovane modella: “Stiamo insieme da più di un anno, voglio dire da quando mi hai rubato il cuore. Dopo la seconda volta che ci siamo incontrati, ti ho detto che saresti stata mia moglie per il resto della mia vita. Non posso vivere senza di te ora, anche quando Sei al mio fianco, mi manchi!”

Dopo aver scoperto che l’ex marito si è fidanzato con la Alexandra, Sandra gli ha rivolto parole molto dure in un’intervista concessa al Sun. A detta sua Evra era andato via di casa per 15 giorni per un viaggio di lavoro ma non è più tornato, a marzo le ha poi chiesto il divorzio. Ha poi aggiunto: “Mi ci è voluto molto tempo per capire come fosse diventato un topo di fogna“. La donna ha infatti rivelato che l’ex marito l’aveva già più volte tradita in passato.

Sara Fonte

