Matilde Brandi e Franceska Pepe sono arrivate quasi alle mani: “Un autore le ha fermate”

Matilde Brandi e Franceska Pepe hanno litigato nello studio del Grande Fratello Vip dopo la diretta di lunedì sera, un autore le ha separate

Continuano gli screzi tra Matilde Brandi e Franceska Pepe, entrambe ex concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Le due nella casa più spiata d’Italia non riuscivano ad andare d’accordo e continuano a scontrarsi anche dopo il reality. Domenica sera si sono pesantemente attaccate a Live-Non è la d’Urso, un nuovo scontro è scoppiato tra loro lunedì sera dopo la 19esima puntata del reality.

Le due stavano per arrivare alle mani nello studio del Grande Fratello Vip, lo ha svelato Alfonso Signorini nella nuova puntata di Casa Chi di ieri. Questo è ciò che ha rivelato il conduttore: “Era passata l’una e venti di notte, la puntata si era appena conclusa, quando le ex concorrenti Matilde Brandi e Franceska Pepe, mentre uscivano dallo studio, hanno avuto un acceso diverbio.“

Signorini ha poi raccontato: “La Pepe ha avvicinato l’ex inquilina della Casa dicendole che la sera prima sembrava molto offesa dalle sue parole (durante il loro battibecco a Live-Non è la d’Urso) mentre adesso appariva molto divertita.”

Il conduttore ha fatto poi sapere che le due non sono arrivate alle mani perché un autore le ha subito separate: “La Brandi ha reagito immediatamente e ha cercato di raggiungere la Pepe con aria battagliera e solo il pronto intervento di un autore del programma ha evitato che le due arrivassero alle mani”.

Ieri la Pepe ha attaccato Matilde su Instagram, criticando il suo comportamento nello studio del Grande Fratello Vip. La Brandi, però, non ha risposto all’ex gieffina.

Scoppieranno altre liti tra Matilde Brandi e Franceska Pepe? Questo non possiamo ancora saperlo, non ci resta che attendere per scoprirlo.

Sara Fonte

