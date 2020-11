Doc – Nelle Tue Mani, anticipazioni ultima puntata del 19 novembre 2020: Andrea Fanti rischia la galera?

Doc – Nelle tue mani : anticipazioni per l’ultima puntata che andrà in onda stasera, alle ore 21.25, su Rai Uno.

Cosa accadrà nell’ultima puntata? Andrea Fanti rischia davvero la galera?

Doc – Nelle Tue Mani: Andrea dovrà lasciare l’ex moglie alle cure dei colleghi

Nell’ultima puntata in diretta, Andrea ha deciso di aiutare l’ex moglie, che si è sentita male improvvisamente per via del tumore.

Oggi, 19 novembre 2020, arriva il finale della seconda stagione e non poteva mancare qualche anticipazione su quello che vedremo stasera, a partire dalle ore 21,25, in prima serata e in prima visione su Rai Uno.

In tutto, la seconda serie ha tenuto incollati sullo schermo 7 milioni di telespettatori. Il 16esimo episodio della serie si chiama Io ci sono. Andrea Fanti, che sta combattendo con l’accusa di aver ordinato di falsificare dei dati su un medicinale in sperimentazione, decide di aiutare a salvare la vita della sua ex moglie.

Purtroppo, però, deve anche dimostrare la sua innocenza, altrimenti sarà radiato dall’albo dei medici e arrestato. Per fortuna, i colleghi sono al suo fianco e credono nella sua innocenza.

Il libro dietro alla fiction

La fiction è tratta da una storia vera, quello del prof. Pierdante Piccioni, che ha perso 12 anni di memoria. Infatti, il titolo del libro si chiama Meno dodici.

Il dott. Piccioni è stato davvero vittima del parente di un paziente e ha perso per via della perdita di memoria il suo posto come primario. Ha dovuto rifare alcuni esami per l’abilitazione a medico.

Nella prima stagione, ha raccontato di vedere la serie dopo aver curato per tutta la giornata i pazienti CoVid-19.

Tutto il resto è ovviamente romanzato. Appuntamento quindi a stasera, alle ore 21.25, per scoprire come finiranno anche tutte le altre storie che ruotano intorno a Doc – Nelle tue mani!

