Elisabetta Gregoraci dura contro Selvaggia Roma: “Ma vai a cag**e. Chi sei tu?”

Lite furiosa tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma al Grande Fratello Vip, la soubrette la attacca duramente

Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma si sono rese protagoniste di un’accesa discussione ieri pomeriggio al Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

La lite tra le due è durata fino a sera. Selvaggia e Elisabetta si sono attaccate e insultate pesantemente. Tutto è iniziato quando la Gregoraci ha sentito che Selvaggia parlava di lei con Pierpaolo, a detta sua nella casa Elisabetta lo sta solo illudendo.

Elisabetta Gregoraci non sopporta che la Roma continui a parlare sempre di lei al Grande Fratello Vip, proprio per questo è andata su tutte le furie e ha iniziato ad urlarle contro.

Tra le due è presto scoppiata un’accesa discussione, su tutte le furie la nota soubrette si è scagliata contro Selvaggia dicendole di non parlare più di lei. Tra le varie cose le ha detto: “Sei una maleducata. Io ho cercato di essere gentile con te e tu non lo sei stata con me. Se sei venuta qui al GF a parlare solo di Elisabetta Gregoraci smettila e fai il tuo percorso. Sei innamorata di lui? Diglielo ‘sono innamorata di te’.“

Elisabetta Gregoraci ha aggiunto: “Non sei venuta qui per parlare di Elisabetta Gregoraci. Non è carino che sei arrivata da due giorni e continui a parlare e a fare. Fatti il tuo percorso e non il mio. Mi sono rotta i cogl***i. Tu di me non devi più parlare capito? Non parlare più della sottoscritta.“

E ancora: “Stai qui dentro per parlare solo di me, quindi anche no, anche no, anche no. Ma vai a cag**e. Chi sei tu? Chi sei tu? Se ti servo per un po’ di notorietà e vuoi fare questo percorso, fai il tuo e non il mio. Ma vai vai.“

In preda alla rabbia Elisabetta Gregoraci ha concluso dicendo: “Basta mi sono rotta i co****ni. Arriva la prima che manco conosco che non so cosa ha fatto nella vita e parla di me. Fa comodo parlare di me. Ma poi quella figurati se è innamorata di lui. Lei è innamorata di sé stessa. Sono arrabbiata con lei che sembra una… Le serve la Gregoraci per fare il suo percorso al Grande Fratello Vip”.

Sara Fonte

